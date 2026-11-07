6 ноября в аэропорту «Сталинград» открылся новый бизнес-зал «Лес». Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, здесь оборудовали пространство в природных оттенках – зеленом, черном и сером цвете. Стены имитируют камни, а вид мягкой мебели отсылает к лесным мхам и листве.
В бизнес-зале также особенное освещение и акустика, которые имитируют солнечные лучи, шелест листвы и пение птиц. Помимо необычного оформления, для гостей бизнес-зала предлагают набор услуг в виде напитков, питания, ТВ, wi-fi и других удобств.