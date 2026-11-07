Мощный снег с дождем обрушился на север Волгоградской области











В северных районах Волгоградской области вечером 7 ноября пошел дождь со снегом и сильным ветром. Кадрами непогоды делятся местные жители. Жители опасаются гололеда на дорогах.

По данным Волгоградского ЦГМС, при этом в Волгограде в ближайшие два дня – 9 и 10 ноября – осадков не ожидается. Самой морозной будет ночь на 9 ноября – -3…-5º; днем 4...6º. Морозы в областном центре ослабнут уже в следующую ночь – будет 1…-1º; днем потеплеет до 6...8º.



В Волгоградской области 9 ноября пройдет без осадков, но 10 ноября будет дождливо. В этот день прогнозируют туман, ночью 4…-1º, при прояснениях -2…-7º; днем 1...6º, а в отдельных районах до 8º.



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