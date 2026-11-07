Помидоры и огурцы снова подорожали в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшую неделю зафиксирован рост цен на некоторые продукты питания. В то же время стоимость других продуктов ненамного снизилась. По данным Волгоградстата, заметнее всего изменились цены на свежие помидоры и огурцы. Помидоры подорожали за неделю еще на 4,13%, огурцы – на 6,15%. Десяток яиц стоит на 1,36% больше, чем в конце октяря.

Лук, свекла, картофель и морковь прибавили в цене на несколько сотых процента. Гречка подорожала почти на 1%, соль – на 0,32%, мука пшеничная – на 0,36%.

В то же время сахар подешевел почти на 1%.