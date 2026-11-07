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Экономика

Помидоры и огурцы снова подорожали в Волгоградской области

Экономика 07.11.2026 19:08
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07.11.2026 19:08


В Волгоградской области за минувшую неделю зафиксирован рост цен на некоторые продукты питания. В то же время стоимость других продуктов ненамного снизилась. По данным Волгоградстата, заметнее всего изменились цены на свежие помидоры и огурцы. Помидоры подорожали за неделю еще на 4,13%, огурцы – на 6,15%. Десяток яиц стоит на 1,36% больше, чем в конце октяря. 

Лук, свекла, картофель  и морковь прибавили в цене на несколько сотых процента. Гречка подорожала почти на 1%, соль – на 0,32%, мука пшеничная – на 0,36%.
В то же время сахар подешевел почти на 1%. 

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