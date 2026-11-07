



Новейший метод диагностики помог исключить у пожилого пациента серьезное заболевание. Как рассказали в облздраве, в онкологический диспансер обратился 80-летний мужчина, у которого подозревали метастазы в кости. Проведенные обследования не помогли прояснять клиническую картину.

Тогда заведующая отделением рентгенодиагностики Екатерина Токарева предложила выполнить новое диагностическое исследование — двухэнергетическую компьютерную томографию суставов.



Это метод лучевой диагностики, который использует два типа рентгеновских лучей для более точной визуализации и получения высокодетализированных и информативных изображений.



После обследования и дополнительного анализа крови удалось установить точный диагноз у мужчины – воспаление суставов. Пациент был направлен в специализированное по этому профилю медицинское учреждение, где уже получает необходимое лечение.



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