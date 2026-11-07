ОНФ держит на контроле 54 тысячи обращений волгоградцев к Путину





Более 3,2 миллиона обращений поступило в ОНФ с начала проведения Прямой линии с Президентом России. Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, 6 ноября, в рамках совещания главы государства с членами правительства РФ. Темой стало обсуждение промежуточных итогов работы с обращениями граждан, поступившими в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 году, а также подготовки к Прямой линии в этом году..

- Уже рассмотрено 81% вопросов, треть решена положительно, остальные остаются на нашем контроле. 50% обратившихся подтвердили, что довольны тем, как решился их вопрос. Это на 4% выше, чем в прошлом году, - доложил Михаил Кузнецов.



Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, из Волгоградской области главе государства поступило почти 54 тысяч обращений жителей по самым разным вопросам.



- Из них более 9,5 тысяч — по социальной политике, почти 10 тысяч — по вопросам государства и общества, около 9,6 тысяч — по инфраструктуре и жилью. И, что особенно важно, 4 352 обращения касаются здравоохранения, - пояснил сопредседатель штаба регионального отделения ОНФ Владимир Шкарин.



Он подчеркнул, что в Волгоградской области вопросы доступности медицинской помощи находятся в приоритете. При этом многие проблемы жителей региона решаются.



- Расширение записи к врачу через Госуслуги, включение сервисов непрерывного мониторинга глюкозы в «белые списки», поддержка многодетных семей – для Волгоградской области, где вопросы доступности медицинской помощи всегда в фокусе, это особенно значимо, - акцентировал спикер.



Напомним, ранее сообщалось о подготовке к Прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет в этом году.



