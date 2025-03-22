Общество

В центре Волгограде завершается снос бывшего «МАНа»

Общество 22.03.2025 20:27
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22.03.2025 20:27

В Центральном районе Волгограда на ул. Гоголя завершается снос фундамента, на котором ранее стоял магазин «МАН». Как сообщает ИА «Высота 102», на месте работает тяжелая техника. 


Напомним, сносу торговой галереи предшествовали затяжные судебные тяжбы между несколькими владельцами коммерческого объекта и администрацией города. Последняя настаивала на том, что объект является нестационарным и не входит в утверждённую схему размещения. В итоге в феврале 2025 года все же начался разбор основных конструкций


Однако, спустя месяц активных работ объект был на время заброшен, на что обращали внимание местные жители. Лишь 19 марта стало известно о том, что мэрия заключила контракт на демонтаж фундамента. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан очистить территорию всего за пять дней. 

Добавим, что накануне горожане заподозрили подрядную компанию в незаконной утилизации стройотходов. По информации экоактивистов, 21 марта грузовик с битым кирпичом был замечен на Максимке. Сегодня, 22 марта, утверждают волгоградцы, ситуация повторилась. 

Фото: ИА «Высота 102»

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