В соцсетях запрет на вейпы поддержали 64,5% волгоградцев





Отношение пользователей соцсетей к вейпам выяснили в ЦУР Волгоградской области. Жители региона высказались по данной теме в 327 комментариях в период с 19 июля по 3 ноября. 64,5% постов опубликовано в поддержку полного запрета продажи электронных устройств. А часть пользователей считает, что необходимо совсем запретить производство и распространение вейпов.

19,5% комментариев посвящены критике затянувшегося решения вопроса: пользователи требуют конкретных мер без длительных дискуссий. Ещё 11,2% сомневаются в эффективности запрета — в частности, из-за риска появления нелегального рынка.По сравнению с серединой октября доля комментариев в поддержку запрета выросла на 0,7 процентного пункта.К слову, в некоторых регионах России уже действуют ограничения на продажу вейпов, например, в Пермском крае и в Республике Северная Осетия — Алания. Такой запрет с 1 марта 2027 год введут еще в нескольких регионах – Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в Удмуртской республике.