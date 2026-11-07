









Во Фролово Волгоградской области состоялось долгожданное событие – наконец, после капремонта открыли для пешеходов железнодорожный мост на станции Арчеда, который не функционировал два года.

Объект, находящийся на балансе железной дороги, начал стремительно ветшать еще несколько лет назад. Жители опасались однажды провалиться вместе с разрушающейся лестницей прямо на железнодорожные пути.

После жалоб фроловчан за дело взялась Южная транспортная прокуратура, которая внесла представление начальнику Приволжской железной дороги с требованием проведения капитального ремонта лестничного схода.

Два года назад, в ноябре 2024 года, мост закрыли для пешеходов и объявили о начале ремонта, который изначально планировали закончить к концу декабря того же года. Представители железной дороги тогда комментировали районной газете «Вперед», что неудовлетворительное состояние моста было выявлено 19 ноября 2024 года. Так, были зафиксированы неисправности, угрожающие безопасному пропуску пассажиров: разрушение бетонной поверхности лестничных сходов, обширная коррозия арматуры моста.

Мост на станции Арчеда был построен в 1987 году. Почти сорок лет он подвергался вибрациям, погодным и температурным нагрузкам и в какой-то момент исчерпал запас прочности. И без ремонта было уже не обойтись. Правда, потом оказалось, что быстро привести его в порядок не удастся. Для реконструкции необходимо было подготовить проект и решить вопрос с финансированием.

Почти два года фроловчане испытывали неудобства из-за невозможности воспользоваться пешеходным мостом. Пройти по нему можно было только с платформы на платформу.

Закрытие моста стало проблемой для многих фроловчан, живущих на другой стороне города — «за мостом», в том числе для школьников, ведь ближайшие маршруты обхода пролегали через южный переезд или другой мост у вагонного депо. Но люди понимали, что надо потерпеть. Правда, никто не ожидал, что терпеть придется так долго.

По словам местных жителей, если сначала на объекте они видели какое-то «шевеление» рабочих, то потом они куда-то исчезли. Почти два года никаких работ на объекте не проводилось. А некоторые горожане даже срывали таблички, запрещающие проход, и, рискуя жизнями, умудрялись пробираться по бетонным основаниям. Многие уже перестали верить, что когда-нибудь мост откроют.

Неожиданно работы на мосту возобновились в августе 2026 года. Местные жители шутили, что им хотят сделать долгожданный подарок к сентябрьским выборам, против чего они, конечно же, не возражали.

Но активная фаза работ продолжалась, как утверждают фроловчане, совсем короткий период.

- Два года мост не работал, а сделали всего за две недели, - делятся горожане, не скрывая, что они довольны таким исходом.