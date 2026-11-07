Главное

Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Саратовской области 19 человек заразились описторхозом
В Пугачёве Саратовской области зафиксирована вспышка паразитарной инфекции. Девятнадцать человек заболели описторхозом, употребив вяленого язя, купленного в магазинах сети «Пивзавод», сообщает ИА «СарИнформ». Возбудители описторхоза – плоские черви-трематоды, которые...
Федеральные новости
 Дизельные авто в России не стали популярнее на фоне топливного кризиса
Дизельные автомобили в России не приобрели дополнительной популярности, несмотря на топливный кризис. Летом и осенью на заправках нередко оставался только дизель, но за год интерес к таким машинам вырос лишь...
Общество

«Ждали 2 года, а сделали за 2 недели»: во Фролово открыли для пешеходов отремонтированный ж/д мост

Общество 07.11.2026 10:18
0
07.11.2026 10:18




Во Фролово Волгоградской области состоялось долгожданное событие – наконец, после капремонта открыли для пешеходов железнодорожный мост на станции Арчеда, который не функционировал два года. 

Объект, находящийся на балансе железной дороги, начал стремительно ветшать еще несколько лет назад. Жители опасались однажды провалиться вместе с разрушающейся лестницей прямо на железнодорожные пути. 

После жалоб фроловчан за дело взялась Южная транспортная прокуратура, которая внесла представление начальнику Приволжской железной дороги с требованием проведения капитального ремонта лестничного схода. 

Два года назад, в ноябре 2024 года, мост закрыли для пешеходов и объявили о начале ремонта, который изначально  планировали закончить к концу декабря того же года. Представители железной дороги тогда комментировали районной газете «Вперед», что неудовлетворительное состояние моста было выявлено 19 ноября 2024 года. Так, были зафиксированы неисправности, угрожающие безопасному пропуску пассажиров: разрушение бетонной поверхности лестничных сходов, обширная коррозия арматуры моста.

Мост на станции Арчеда был построен в 1987 году. Почти сорок лет он подвергался вибрациям, погодным и температурным нагрузкам и в какой-то момент исчерпал запас прочности. И без ремонта было уже не обойтись. Правда, потом оказалось, что быстро привести его в порядок не удастся. Для реконструкции необходимо было подготовить проект и решить вопрос с финансированием. 

Почти два года фроловчане испытывали неудобства из-за невозможности воспользоваться пешеходным мостом. Пройти по нему можно было только с платформы на платформу.  

Закрытие моста стало проблемой для многих фроловчан, живущих на другой стороне города — «за мостом», в том числе для школьников, ведь ближайшие маршруты обхода пролегали через южный переезд или другой мост у вагонного депо. Но люди понимали, что надо потерпеть. Правда, никто не ожидал, что терпеть придется так долго. 

По словам местных жителей, если сначала на объекте они видели какое-то «шевеление» рабочих, то потом они куда-то исчезли. Почти два года никаких работ на объекте не проводилось. А некоторые горожане даже срывали таблички, запрещающие проход, и, рискуя жизнями, умудрялись пробираться по бетонным основаниям. Многие уже перестали верить, что когда-нибудь мост откроют. 

Неожиданно работы на мосту возобновились в августе 2026 года. Местные жители шутили, что им хотят сделать долгожданный подарок к сентябрьским выборам, против чего они, конечно же, не возражали. 

Но активная фаза работ продолжалась, как утверждают фроловчане, совсем короткий период. 

- Два года мост не работал, а сделали всего за две недели, - делятся горожане, не скрывая, что они довольны таким исходом. 

Видео Южной транспортной прокуратуры

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2026 11:02
Общество 07.11.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 10:18
Общество 07.11.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 10:17
Общество 07.11.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 09:43
Общество 07.11.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 09:10
Общество 07.11.2026 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 08:44
Общество 07.11.2026 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 08:18
Общество 07.11.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 07:41
Общество 07.11.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 07:21
Общество 07.11.2026 07:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 07:05
Общество 07.11.2026 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 06:08
Общество 07.11.2026 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 05:53
Общество 07.11.2026 05:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 22:22
Общество 06.11.2026 22:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 22:10
Общество 06.11.2026 22:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2026 21:37
Общество 06.11.2026 21:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:30
Под Волгоградом трое пострадали в перевернувшейся ЛадеСмотреть фотографии
11:02
ОНФ держит на контроле 54 тысячи обращений волгоградцев к ПутинуСмотреть фотографии
10:18
«Ждали 2 года, а сделали за 2 недели»: во Фролово открыли для пешеходов отремонтированный ж/д мостСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Под Волгоградом нашли пропавшего в лесу пенсионераСмотреть фотографии
09:35
Слабую магнитную бурю испытают на себе волгоградцы 7 ноябряСмотреть фотографии
09:10
В тревожную ночь Волгоградская область избежала дроновых атакСмотреть фотографии
08:44
Пиротехники обезвредили найденные на месте раскопок под Волгоградом снарядыСмотреть фотографии
08:18
7-часовую беспилотную опасность сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:41
В соцсетях запрет на вейпы поддержали 64,5% волгоградцевСмотреть фотографии
07:21
В аэропорту «Сталинград» открылся новый бизнес-зал с птичьими трелямиСмотреть фотографии
07:05
В Саратовской области пострадали люди после налета украинских дроновСмотреть фотографии
06:45
Волгоградский «Спартак» уступил астраханскому «Динамо-СШОР» и потерял второе местоСмотреть фотографии
06:08
Аэропорт Волгограда прекращал работу ночью 7 ноябряСмотреть фотографии
05:53
Волгоградцы ночь 7 ноября провели под тремя угрозамиСмотреть фотографии
22:22
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за ракетной угрозыСмотреть фотографии
22:10
В Волгоградской области взвыли сирены из-за ракетной опасностиСмотреть фотографии
21:37
Гололедица и до -5 ночью: волгоградские синоптики прогнозируют «погодный коктейль» на выходныеСмотреть фотографии
20:58
Объявлен отбой авиационной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:45
Путин подтвердил переговоры в Абу-Даби: встреча состоится 10 ноябряСмотреть фотографии
20:30
Тело женщины нашли на юге Волгограда: возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
19:40
Волгоградская область 6 ноября повторно получила сигнал «Авиационная опасность»Смотреть фотографии
19:27
Волгоградский пловец Михаил Щербаков вошёл в сборную России и выступит на ЧМ в КитаеСмотреть фотографии
18:53
«Делал вид, что не понимает по-русски»: под Волгоградом со второй попытки арестовали сирийца за ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
18:03
Всё, как в жизни: как в Волгограде меняют подходы к подготовке молодых медиков – репортажСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В Волгоградской области ГЖИ начала принимать жалобы на отопление через MAXСмотреть фотографии
16:30
Тепла нет, но вы платите? Волгоградцам из аварийного дома выставили солидные счета за холодные батареиСмотреть фотографии
16:26
Ozon и «Авито» сообщили волгоградцам о штатной работе сервисовСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области детей учителей зачислят в школы и детсады в первую очередьСмотреть фотографии
16:03
Авиационная опасность сохранялась в Волгоградской области больше часаСмотреть фотографии
15:34
Билайн запускает eSIM для путешествий в 164 страныСмотреть фотографии
 