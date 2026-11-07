Красным автопробегом отметили в Волгограде 109-ю годовщину революции

Сегодня, 7 ноября, волгоградские коммунисты отметили 109-ую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции «Красным автопробегом» по улицам города. Как рассказали в Сталинградском обкоме КПРФ, старт автомаршу был дан в Красноармейском районе. У памятника Ленину участники акции почтили память вождя мирового пролетариата и возложили к подножию монумента цветы.
Затем около тридцати автомобилей проехали по семи районам Волгограда. Завершился автомарш у подножия Мамаева Кургана, у тумбы города-героя Сталинграда.
Фото Сталинградского обкома КПРФ VK.com