Волгоградцев хотят обязать платить рублем за брошенных питомцев





Законопроект о введении ответственности за брошенных домашних животных внесен в Госдуму. За подобные проступки хозяевам питомцев может грозить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тысяч, юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

Законопроект подразумевает, что теперь владельцы животных не смогут безнаказанно выбрасывать питомцев на улицу. Они должны или устроить его в приют или передать другому владельцу.

Средства от штрафов могут направляться в бюджеты регионов в том числе для оказания помощи действующим приютам.



Однако у законопроекта нашлись критики. В частности, доказать, что владелец выкинул питомца, будет достаточно сложно из-за того, что многие домашние животные не стоят на учете в ветклиниках и не имеют других маркировок. Поэтому связать оказавшуюся на улице собаку с конкретным человеком будет непросто.



