Дело Рагима Шыхалиева со дня на день поступит в областной суд





Материалы уголовного дела в отношении Рагима Шыхалиева, признанного виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии, со дня на день поступят на рассмотрение в Волгоградской областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время Шыхалиев завершает ознакомление с поступившими жалобами на решение Дзержинского райсуда.

Напомним, что следствием и судом первой инстанции установлено, что 30 сентября 2023 года около 02:56 Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, он совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi.

24 декабря 2024 года Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 36-летнему Рагиму Шыхалиеву по обвинению в нарушении ПДД и гибели двоих человек - 19-летних студентов ВолгГТУ. В качестве наказания ему назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Однако приговор суда первой инстанции, как выяснилось, не удовлетворил ни одну из сторон. В общей сложности на решение Дзержинского райсуда поступило шесть жалоб – по одной от прокуратуры и потерпевших, а также еще четыре от защитников Шыхалиева. В последней жалобе адвокат волгоградца просил отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру.

Как сообщают источники ИА «Высота 102», материалы уголовного дела готовы к передаче в облсуд:

– Остались формальности. Шыхалиев завершает ознакомление с поступившими возражениями. Не исключено, что уже завтра материалы пройдут регистрацию в облсуде.

Ранее информагентство сообщало о том, что срок подачи возражений на поступившие жалобы истек лишь в конце февраля. Последняя жалоба на приговор была зарегистрирована в Дзержинском районном суде 7 февраля и принята к рассмотрению месяц назад – 11 февраля.