Расследования

Если жалоб больше нет. Дело Рагима Шыхалиева готовится к передаче в областной суд

Расследования 24.02.2025 12:10
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24.02.2025 12:10


В Волгограде готовится к передаче в Волгоградский областной суд уголовное дело в отношении Рагима Шыхалиева, осужденного за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в Дзержинском районе погибли двое студентов ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102», на минувшей неделе истек срок подачи возражений на ранее предъявленные сторонами жалобами. 

Напомним, что приговор по уголовному делу в отношении Шыхалиева был оглашен в декабре 2024 года. С тех пор на протяжении двух месяцев стороны успели подать в суд первой инстанции – Дзержинский районный суд – шесть жалоб. Итог судебного следствия не удовлетворил ни одну из сторон – решение обжаловали и прокуратура, и потерпевшие, и четырежды адвокаты осужденного участника ДТП. Последняя жалоба поступила в райсуд в начале февраля 2025 года от защиты Шыхалиева, просившей отменить приговор и вернуть материалы уголовного дела вновь прокурору. 

Рагима Шыхалиева признали виновным по ст. 264 ч.6 п.п. а, б УК РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек, сопряженное с оставлением места происшествия и совершенное в состоянии опьянения. Решением Дзержинского районного суда Шыхалиев был приговорен к 9 годам и 2 месяцам в колонии общего режима. При этом гособвинение у судебном процессе настаивало на наказании в виде 9 лет и 6 месяцев в колонии. 

Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2023 года около 02:56 Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, он совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. Иномарка Kaiyi E5, как сообщалось в суде, выехала на красный свет. В ней находись студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков. Они погибли на месте происшествия.

После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.

В настоящее время Рагим Шыхалиев содержится в СИЗО. 

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