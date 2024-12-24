Расследования

Шыхалиева приговорили к 9 годам колонии за гибель двух студентов ВолгГТУ

Расследования 24.12.2024 15:48
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24.12.2024 15:48


Сегодня, 24 декабря, Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 36-летнему водителю Mercedes Рагиму Шыхалиеву по обвинению в нарушении ПДД и гибели двоих человек - 19-летних студентов ВолгГТУ.



Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, Шыхалиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 п. б ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места ДТП). Шыхалиеву назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Напомним, что гособвинение просило суд назначить водителю Mercedes 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима. 


Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2023 года около 02:56 Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, он совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. 

Ранее сообщалось, что иномарка Kaiyi E5 с молодыми людьми выехала на красный свет. В ней находись студенты ВолгГТУ Артур Габриелян и Александр Песков. Они погибли на месте происшествия.

После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото из архива V102.RU / ГУ МВД России по Волгоградской области

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