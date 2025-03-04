Расследования

«Все так внезапно, страшно»: водитель пояснил причины побега после наезда на ребенка в Волгограде

Расследования 04.03.2025 10:55
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04.03.2025 10:55


Полиция опубликовала видео опроса водителя иномарки, который накануне вечером сбил в центре Волгограда женщину с ребенком, а потом сбежал с места происшествия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, мужчина пояснил, что ему было страшно.



- Ну, ехал. Туман. Не видно. Темно.

- Не заметили?

- Не заметил.

- Пропустил девушку одну, а тут как будто из-под земли они вышли.

- Не заметили?

- Не заметил.

- Поясните, почему скрылись с места ДТП?

- В шоком состоянии. Испугался. Уехал. Все так внезапно, страшно.

Напомним, страшное ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда мальчик оказался под машиной, которая проехала с ним еще несколько метров. Иномарку пришлось поднять, чтобы вытащить из-под нее ребенка. Водитель с места происшествия сбежал, но вскоре его задержали. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

- В отношение водителя составлены административные протоколы по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ и по ст. 12.18 КоАП РФ. Материалы по факту оставления места ДТП будут направлены в суд, - сообщили в Главке.

За содеянное водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

В облздраве сегодня, 4 марта, сообщили, что 10-летнего мальчика после осмотра и обследования отправили на амбулаторное лечение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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