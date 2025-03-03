В центре Волгограда на видео попало страшное ДТП и побег водителя





На улице Советской в Центральном районе Волгограда водитель иномарки сбил на переходе женщину и ребенка. 10-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.





Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 марта – напротив Центрального рынка и попало на запись камер наблюдения.

– По предварительным данным, в 20.15 58-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», двигаясь по ул. Советская, напротив дома №17 совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ГУ МВД России по региону.







– После наезда водитель покинул место аварии, впоследствии его местонахождение установлено сотрудниками Госавтоинспекции и он доставлен в подразделение полиции, – уточнили в Главке.

По факту ДТП проводится проверка.