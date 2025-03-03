Происшествия

В центре Волгограда на видео попало страшное ДТП и побег водителя

Происшествия 03.03.2025 23:11
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03.03.2025 23:11


На улице Советской в Центральном районе Волгограда водитель иномарки сбил на переходе женщину и ребенка. 10-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.



Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 марта  – напротив Центрального рынка и попало на запись камер наблюдения. 

По предварительным данным, в 20.15 58-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», двигаясь по ул. Советская, напротив дома №17 совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ГУ МВД России по региону. 



– После наезда водитель покинул место аварии, впоследствии его местонахождение установлено сотрудниками Госавтоинспекции и он доставлен в подразделение полиции, – уточнили в Главке. 

По факту ДТП проводится проверка.

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