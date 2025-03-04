Волгоградские врачи оказали помощь 10-летнему мальчику, которого накануне вечером в центре города вместе с мамой сбила иномарка. В результате несовершеннолетнего пришлось доставать из-под машины очевидцам.
- После осмотра врачами и проведения обследования ребенок отправлен на амбулаторное лечение, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, что жуткое ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Автомобиль Daewoo Nexia совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда мальчик оказался под машиной, которая проехала с ним еще несколько метров. Иномарку пришлось поднять, чтобы вытащить из-под нее ребенка. Водитель с места происшествия сбежал, но вскоре его задержали.
Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.