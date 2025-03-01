Расследования

Волгоградского генерала Ивана Попова уволили из ВС РФ

Расследования 01.03.2025 09:15
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01.03.2025 09:15


Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве, уволили из Вооруженных сил РФ и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, которое цитируют уволенного генерала.

- Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО, - рассказал Попов корреспонденту ТАСС. - Таким образом, сидя в СИЗО и под домашним арестом, я якобы находился в отпусках, по окончании которых меня исключили из списка части.

Попов также сообщил, что его официально об этом никто не уведомлял. 

- До сих пор я не видел ни одной выписки из приказа, ни одного уведомления, не подписывал ни одного рапорта, не прошел военно-врачебную комиссию, а также не знаю, где мое личное дело, мои аттестаты, - отметил он.

Накануне, напомним, гарнизонный суд в Тамбове принял решение ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генералу Ивану Попову. Офицера, который несколько месяцев находился под домашним арестом, отправили в СИЗО. Сообщалось, что гособвинение уличило Попова в том, что он покидал Москву без разрешения. Его остановил сотрудник ГИБДД, который заподозрил его в нахождении за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что решение об изменении меры пресечения будет обжаловаться.

Напомним, Иван Попов — уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. При этом, по информации участников судебного процесса, впоследствии администрация Запорожской области открестилась от выдвинутых следствием обвинений, заявив, что регион не признаёт себя потерпевшей стороной.


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