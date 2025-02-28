Mash: гарнизонный суд отправил генерала Попова в СИЗО





28 февраля в Тамбове гарнизонный суд принял решение ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генералу Ивану Попову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на журналистов Mash, офицер был отправлен в СИЗО после многомесячного нахождения под домашним арестом.

По информации журналистов, причиной к ужесточению режима содержания подследственного военачальника стало якобы имеющее место быть нарушение. Гособвинение уличило Попова в том, что он покидал Москву без разрешения. Офицера остановил сотрудник ГИБДД, который заподозрил его в нахождении за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Тамбовский гарнизонный суд вот уже полгода рассматривает уголовное дело, возбужденное против Ивана Попова. Командующему вменяется в хищении металлоконструкций, предназначенных для создания оборонных сооружений. При этом сослуживцы офицера подтверждают, что арматура была потрачена по назначению, а администрация Запорожской области открестилась от выдвинутых следствием обвинений, заявив, что регион не признаёт себя потерпевшей стороной.

Отметим, генерал – уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье.