Внук известного волгоградского футболиста стал игроком «Ротора»

Левый полузащитник Кирилл Дударин накануне, 20 февраля, перешел в «Ротор» из молодежной команды московского ЦСКА. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, 19-летний футболист будет выступать за сине-голубых на правах аренды до конца сезона 24/25.

Дударин родился в Волгограде и является воспитанником Академии «Ротор». В Юношеской и Молодежной Футбольных Лигах Кирилл провел в общей сложности 59 матчей, в которых забил 13 голов и оформил 18 результативных передач. Молодой игрок имеет опыт выступлений за сборные России в возрастных категориях до 15 и 16 лет.

Кроме того, Кирилл Дударин является внуком Олега Дударина - советского футболиста, тренера и футбольного функционера. В качестве игрока Олег Иванович выступал за волжскую «Энергию», а затем работал в «Торпедо» (Волжский) на должности тренера и технического директора с 1988 по 2010 годы.

Кирилл Дударин будет играть за «Ротор» под номером 63.

Фото: ПФК ЦСКА Москва