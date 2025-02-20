Экология

Минприроды отложило старт программы по оздоровлению Дона на 2026 год

Экология 20.02.2025 10:02
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20.02.2025 10:02


В Минприроды РФ отложили финансирование программы по оздоровлению Дона на 2026 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», соответствующее решение принято на фоне провала аналогичного проекта по снижению негативного воздействия на Волгу. Специалисты планируют взять паузу для того, чтобы провести анализ ошибок и усилить контроль за расходованием средств.

Оздоровление Дона будет осуществляться в рамках новой федеральной программы «Вода России». В неё уже включены работы по расчистке 1,5 тыс. километров русла Дона на территории 17 субъектов РФ. Ранее эксперты обследовали 398 участков протяжённостью 4,5 тыс. километров.

Помимо расчистки русла, чиновники обещают построить новые очистные сооружения, чтобы снизить количество загрязнённых коммунальных стоков в Дон. Свои предложения по возведению объектов уже направили в федеральный центр Волгоградская область, а также Липецкая, Саратовская, Тульская, Рязанская и Ростовская области.

При отборе проектов эксперты обещают давать приоритет тем региональным инициативам, которые помогут улучшить водообеспечение большого количества жителей или связаны с развитием туризма. Однако на фоне скандала с оздоровлением Волги власти обещают назначить за каждым объектом куратора и организовывать еженедельный контроль за ходом их реализации.

Напомним, ещё в 2020 году президент Владимир Путин поддержал предложение Волгоградской и Ростовской областей о необходимости спасения Дона от загрязнения и обмеления. В июле 2024 года в Волгограде прошла межрегиональная конференция по вопросам сохранения водных объектов Донского бассейна. На мероприятии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что оздоровление реки — это вопрос жизни и смерти для региона.

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