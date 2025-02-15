Волгоградец нажил проблемы с законом, фиктивно приютив узбеков

Житель Дзержинского района Волгограда понесет уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 48-летний волгоградец согласился за денежное вознаграждение зарегистрировать чужаков на своей жилплощади.

- Мужчина зарегистрировал в жилом помещении семерых граждан Республики Узбекистан. Однако поселять там иностранцев он не собирался, так как знал, что проживать они будут по другим адресам, - сообщили в Главке полиции.

Санкция статьи 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) предусматривает до 3 лет лишения свободы.