



В Суровикином районе Волгоградской области СК России совместно с прокуратурой проводят проверку обстоятельств разрушения братской могилы красноармейцев на территории хутора Новомаксимовский. Как сообщает ИА «Высота 102», местная администрация сдала фермеру участок земли, где покоились останки бойцов.

- В марте 2024 года администрацией Новомаксимовского сельского поселения предоставлен в аренду физическому лицу земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения сроком на 5 лет. Однако ранее при обустройстве на данном участке противопожарных полос с применением техники в апреле и августе 2024 года были обнаружены останки 62 бойцов, что повлекло повреждение неучтенного воинского захоронения, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.





При этом ещё в 2022 году здесь были обнаружены останки 176 красноармейцев, которые затем должны были быть перезахоронены.

Однако по неизвестной причине впоследствии чиновники эту информацию проигнорировали, решив заработать на земле. Более того, по закону власти обязаны были перед заключением договора аренды провести обследование участка, где в период боевых действий располагался концлагерь и были убиты как минимум 350 солдат, удостоверившись, что здесь не осталось останков. Однако и это почему то не было выполнено.





Прокуратура по итогу изучения всех обстоятельств выдала главе Суровикинского района представление, обязывающее чиновника расторгнуть договор аренды и обеспечить сохранность останков бойцов.

Отметим, одновременно проверка проводится и СУ СК России по Волгоградской области. Следователи изучают произошедшее на предмет состава уголовного правонарушения.

Фото: прокуратура Волгоградской области