Волгоградка получила 800 тыс. рублей на вымышленного ребенка

Суд в Волгоградской области приговорил к 2 годам колонии общего режима 55-летнюю женщину, которая три года получала соцвыплаты на ребенка, которого у нее не было. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Камышинский горсуд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что с февраля 2021 года по сентябрь 2024 года предприимчивая дама получила от государства 800 тысяч рублей в качестве пособий в связи с рождением ребенка. Однако через некоторое время выяснилось, что малыш оказался выдуманным, а свидетельство о его рождении - поддельным. Женщина на суде признала вину.

После оглашения вердикта суда лжемать взяли под стражу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.