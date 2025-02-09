«Ротор» в Турции обыграл своего обидчика по Кубку России





«Ротор» в Турции сегодня, 9 февраля, обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 2:1 в товарищеском матче. К слову, именно этому сопернику волгоградский клуб проиграл в рамках этапа Кубка России в прошлом году. «Ротор» в Турции сегодня, 9 февраля, обыграл ульяновскую «Волгу» со счетом 2:1 в товарищеском матче. К слову, именно этому сопернику волгоградский клуб проиграл в рамках этапа Кубка России в прошлом году.

Сегодняшняя игра стала первым матчем на третьем сборе, который сине-голубые снова проводят в Турции. С первых минут на поле вышел новичок волгоградского клуба нападающий Максим Турищев. В целом состав команды был близок к «боевому». Уже на 11-й минуте «Волге» удалось открыть счет. Из-за ошибки голкипера Вадима Аверкиева ульяновский футболист перехватил мяч и переправил его в пустые ворота.«Ротор», конечно же, попытался отыграться и стал создавать опасные моменты. Усилия сине-голубых увенчались успехом. На 28-й минуте Дмитрий Прищепа оформил дальний заброс, борьбу с защитником «Волги» выиграл Михаил Мальцев и отправил мяч в сетку, сравняв счет.Победный гол за сине-голубых забил Дамир Таликин. На 74-й минуте со штрафного он нанес красивый прицельный удар, с которым вратарю «Волги» справиться не удалось.Итоговый счет мог бы увеличиться в пользу «Ротора», если бы Глебу Шильникову хватило больше точности в самой концовке, однако волгоградский футболист после мощного прохода по флангу попал в штангу.Уже завтра, 10 февраля, «Ротор» проведет вторую игру с этим же соперником, но, вероятно, главный тренер Денис Бояринцев проверит в деле уже некоторых других своих футболистов.