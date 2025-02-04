Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия массированной атаки беспилотников ВСУ на Волгоград. На случай угрозы безопасности жителей в Красноармейском районе подготовлен пункт временного размещения людей, сообщили V102.RU в администрации района.

В качестве площадки для ПВР городскими властями определен лагерь «Орленок» в Красноармейском районе Волгограда. Власти пояснили, что на территории района продолжают находить обломки БПЛА. Решение о создании ПВР принято на тот случай, если фрагменты будут обнаружены рядом с жилыми домами и будут представлять реальную опасность для горожан.

– Если эти обломки будут создавать угрозу для жителей, то жильцов этих МКД могут временно эвакуировать в пункт временного размещения, - пояснил источник в администрации. - На данный момент никого в ПВР не вывозили и не размещали, поэтому говорить о его развертывании очень преждевременно.

Напомним, что в ночь с 2 на 3 февраля над Волгоградской областью, по данным Минобороны РФ, было сбито 25 БПЛА. По сообщению губернатора, в результате падения обломков возникли локальные возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Также сообщалось о кратковременных перепадах напряжения в электросети. Вечером 3 февраля на юге Волгограда на время даже пришлось перекрывать движение для ликвидации последствий атаки БПЛА.