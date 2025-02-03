Происшествия

Губернатор Бочаров сообщил подробности о налёте БПЛА на Волгоград

Происшествия 03.02.2025 06:22
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03.02.2025 06:22


Губернатор Волгоградской области сделал официальное заявление после атаки БПЛА на Волгоград в ночь с 2 на 3 февраля. 

- Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме, - подчеркнул губернатор.

Массовая атака беспилотников на регион началась в ночь со 2 на 3 февраля. Ей предшествовало временное ограничение на приём и вылет самолётов из Международного аэропорта Волгограда. Очевидцами произошедшего стали не только жители Красноармейского района Волгограда, где располагается местный нефтеперерабатывающий завод, но и других районов областного центра, а также соседних населённых пунктов.

Отметим, по информации Telegram-канала SHOT, как минимум несколько БПЛА были сбиты в непосредственной близости от жилых массивов.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области

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