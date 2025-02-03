SHOT: Волгоград подвергся комбинированному удару дронами PD-2 и «Лютый»





3 февраля на Волгоград вновь совершён массовый налёт беспилотников ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал SHOT, БПЛА атаковали Красноармейский район областного центра, где располагается нефтеперерабатывающий завод.

Волгоградцы публикуют информацию о десятках мощных взрывоу в небе. При этом вспышки над югом города наблюдали и жители других районов, а также в соседних населённых пунктах.

По данным журналистов, Волгоград мог подвергнуться атаке БПЛА самолётного типа PD-2 и «Лютый». Кроме того, очевидцы сообщают о сбитии как минимум нескольких дронов прямо над жилыми многоквартирными домами. На текущий момент официальных комментариев по ситуации в региональной столице нет.

Массовый налёт беспилотников начался в полночь, вскоре после завершения празднования 82-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Атаке предшествовало введение вечером 2 февраля запрета на приём и вылет самолётов из Международного аэропорта Волгограда. При этом в полночь Росавиация заявила о снятии введённых ограничений.

Напомним, ранее 31 января Волгоград уже подвергался массовому налёту беспилотников. Тогда по данным Минобороны над областным центром были сбиты 8 БПЛА. По информации губернатора Андрея Бочарова, во время атаки пострадал один из специалистов на территории Волгоградского НПЗ.

Фото из архива ИА «Высота 102»