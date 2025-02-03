Происшествия

Минобороны РФ: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 25 БПЛА

Происшествия 03.02.2025 07:16
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03.02.2025 07:16


3 февраля Волгоградская область подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Минобороны РФ, над регионом было сбито сразу 25 беспилотников.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Ростовской области; 25 БпЛА – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два над территорией Курской области, - рассказали журналистам в военном ведомстве.

Напомним, как ранее сообщала редакция, налёт дронов начался сразу после полуночи. Судя по сообщениям очевидцев, основной удар вновь пришёлся по Красноармейскому району, где располагается Волгоградский НПЗ, а также по соседним населённым пунктам.

По информации Telegram-канала SHOT, Волгоград мог подвергнуться комбинированной атаке беспилотников самолётного типа PD-2 и «Лютый».

Ранее, 31 января, дежурные средства ПВО уже отражали в небе над региональным центром атаку БПЛА. Тогда удалось избежать серьёзных последствий и разрушений, однако на территории Волгоградского НПЗ пострадал один из специалистов. Мужчина был госпитализирован в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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