Артем Маркелов, которого некоторые СМИ ошибочно включили в списки погибших фигуристов российского происхождения в авиакатастрофе в США, жив и здоров. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Высота 102», который связался с ним в соцсетях.

- Меня не было на борту самолета, - пояснил он.

По словам 21-летнего молодого человека, его родителей появившееся фейковое сообщение о его гибели не могло шокировать.

- Мы приехали домой в Колорадо за пару дней до этого инцидента. Мама знала, что мы дома, поэтому она не испугалась, - пояснил Артем.

После авиакатастрофы в Вашингтоне в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что на борту столкнувшегося с вертолетом самолета мог находиться Артем Маркелов, уроженец Волжского Волгоградской области. К счастью, эта информация оказалась недостоверной.

Артем Маркелов родился в Волжском в 2003 году. Сначала занимался одиночным фигурным катанием в родном городе, однако специалисты посоветовали ему перейти в танцы на льду. После этого Артем уехал в Москву, где некоторое время тренировался с партнершей. Однако в 2020 году он уехал в США, где стал гражданином этой страны, и стал выступать с Лией Несет. И этот дуэт оказался и для Артема, и для Лии крайне удачным. Уже на своем первом турнире, на чемпионате США в 2021 году они заняли шестое место, однако очень скоро достигли более впечатляющих результатов. Антон является чемпионом мира среди юниоров и победителем финала юниорского Гран-при 2023/24, он трёхкратный чемпион США среди юниоров.

Согласно предварительной информации, в разбившемся самолете, по данным федеральных СМИ, помимо Евгении Шишковой и Вадима Наумова-старшего, бывших российских фигуристов, которые работали тренерами в США, летели молодые фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу, а также российский тренер и бывшая советская фигуристка Инна Волянская.

Эндрю Торгашев, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Энтони Пономаренко, Кристина Каррейра, Алексей Щепетов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев и Анабель Морозов, которые попали в первоначальный проверенный список, к счастью, оказались живы.

Напомним, разбившийся самолет заходил на посадку на полосу 33 аэропорта Вашингтона им. Рейгана. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, включая двух пилотов. Рейс American Airlines 5342 направлялся из Учито, Канзас. Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk выполнял тренировочный полет. На его борту находились трое военнослужащих.

Два воздушных судна рухнули в реку Потомак. Из реки достали уже более 30 тел погибших в катастрофе. Спасательная операция продолжается.

Фото соцсетей Артема Маркелова