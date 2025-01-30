Расследования

«Мама не испугалась»: фигурист из Волжского Артем Маркелов опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в Вашингтоне

Расследования 30.01.2025 18:01
0
30.01.2025 18:01


Артем Маркелов, которого некоторые СМИ ошибочно включили в списки погибших фигуристов российского происхождения в авиакатастрофе в США, жив и здоров. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Высота 102», который связался с ним в соцсетях. 

- Меня не было на борту самолета, - пояснил он. 

По словам 21-летнего молодого человека, его родителей появившееся фейковое сообщение о его гибели не могло шокировать. 

- Мы приехали домой в Колорадо за пару дней до этого инцидента. Мама знала, что мы дома, поэтому она не испугалась, - пояснил Артем. 

После авиакатастрофы в Вашингтоне в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что на борту столкнувшегося с вертолетом самолета мог находиться Артем Маркелов, уроженец Волжского Волгоградской области. К счастью, эта информация оказалась недостоверной. 

Артем Маркелов родился в Волжском в 2003 году. Сначала занимался одиночным фигурным катанием в родном городе, однако специалисты посоветовали ему перейти в танцы на льду. После этого Артем уехал в Москву, где некоторое время тренировался с партнершей. Однако в 2020 году он уехал в США, где стал гражданином этой страны, и стал выступать с Лией Несет. И этот дуэт оказался и для Артема, и для Лии крайне удачным. Уже на своем первом турнире, на чемпионате США в 2021 году они заняли шестое место, однако очень скоро достигли более впечатляющих результатов. Антон является чемпионом мира среди юниоров и победителем финала юниорского Гран-при 2023/24, он трёхкратный чемпион США среди юниоров.

Согласно предварительной информации, в разбившемся самолете, по данным федеральных СМИ, помимо Евгении Шишковой и Вадима Наумова-старшего, бывших российских фигуристов, которые работали тренерами в США, летели молодые фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу, а также российский тренер и бывшая советская фигуристка Инна Волянская. 

Эндрю Торгашев, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Энтони Пономаренко, Кристина Каррейра, Алексей Щепетов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов, Данила Савельев и Анабель Морозов, которые попали в первоначальный проверенный список, к счастью, оказались живы.

Напомним, разбившийся самолет заходил на посадку на полосу 33 аэропорта Вашингтона им. Рейгана. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, включая двух пилотов. Рейс American Airlines 5342 направлялся из Учито, Канзас. Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk выполнял тренировочный полет. На его борту находились трое военнослужащих. 

Два воздушных судна рухнули в реку Потомак. Из реки достали уже более 30  тел погибших в катастрофе. Спасательная операция продолжается. 

Фото соцсетей Артема Маркелова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.01.2025 18:33
Расследования 30.01.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 17:26
Расследования 30.01.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 15:47
Расследования 30.01.2025 15:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 15:30
Расследования 30.01.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 13:05
Расследования 30.01.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 12:38
Расследования 30.01.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 21:10
Расследования 29.01.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 17:08
Расследования 29.01.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 16:17
Расследования 29.01.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 15:30
Расследования 29.01.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 14:42
Расследования 29.01.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 13:21
Расследования 29.01.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 12:54
Расследования 29.01.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 11:05
Расследования 29.01.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2025 20:47
Расследования 28.01.2025 20:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:20
Минздрав: рождаемость в России приблизилась к уровню 2000 годаСмотреть фотографии
19:50
Участник СВО вошел в молодежный парламент Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Волгоградцы не поверили в заморозку цен на бензинСмотреть фотографии
18:44
ДТП остановило движение скоростного трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:33
В Волжском бухгалтеру автосервиса грозит 10 лет за хищение из кассы миллиона рублейСмотреть фотографии
18:01
«Мама не испугалась»: фигурист из Волжского Артем Маркелов опроверг слухи о своей гибели в авиакатастрофе в ВашингтонеСмотреть фотографии
17:26
Волгоградца осудили за убийство знакомого канцелярским ножом и камнемСмотреть фотографии
17:06
Много крови и тел животных: под Волгоградом водитель на Audi врезался в стадо коровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
На очереди сотни офицеров: боевые командиры подтвердили невиновность генерала Попова в судеСмотреть фотографии
16:35
Билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре разаСмотреть фотографии
15:57
«Старая гвардия уходит»: в Волгограде простились с легендарным тренером Михаилом УлымовымСмотреть фотографии
15:47
Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея МалаховаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осудят инженера за обрушение потолка при капремонте в доме-памятникеСмотреть фотографии
15:20
В Урюпинске простятся с 47-летним участником СВО Павлом ЮриковымСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде госпитализировали троих пострадавших в ДТП с такси у ТРК «Европа»Смотреть фотографии
14:46
В Волгограде водитель BMW X5 собрал «комбо» из нарушений по пути в аптекуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Работать на опережение потребовал Бочаров от волгоградских чиновников и организаций ЖКХСмотреть фотографии
14:20
В России в 2025 году начнут продавать алкоголь по биометрииСмотреть фотографии
14:11
Таможня передала на СВО конфискованную в Волгоградской области мототехникуСмотреть фотографии
14:00
Опровержение
13:49
Волгоградские больницы оснастили новым медоборудованиемСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде директора провалившей расчистку Ахтубы фирмы заподозрили в мошенничествеСмотреть фотографии
13:02
Спускался по простыням: в Волгограде студент ВГАФКа упал с 3 этажа общежитияСмотреть фотографии
12:52
«Доктор Вера», надежда, любовь: завершились съемки военной драмы по повести Бориса ПолевогоСмотреть фотографии
12:38
Волгоградца осудили за оправдание террористической атаки на Белгородскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Волгоградец лишился Audi A7 из-за долгов и подозрительного поведенияСмотреть фотографии
11:48
Остались лишь снасти да сапоги: под Волгоградом пропавшего рыбака ищут водолазыСмотреть фотографии
11:30
До лучших времён: Госдума решила вновь заморозить коммунальную пеню на уровне 9,5%Смотреть фотографии
11:26
Вторая жизнь старым вещам: под Волгоградом подвели итоги конкурса поделок из вторсырьяСмотреть фотографии
 