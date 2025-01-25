На поставщика нейролептика в волгоградские ПНИ возбудили дело

Расследования 25.01.2025 16:00
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25.01.2025 16:00
ФАС РФ возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФАС РФ, ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов. Речь идет в том числе о лекарствах для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. О
В антимонопольном органе пояснили, что организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной цены контракта.
Таким образом, они победили в закупках на общую сумму 664 662 140 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, добавили в ведомстве.
Между тем, согласно данным системы СПАРК, «Просторы здоровья» становилась победителем на поставку нейролептиков для психоневрологических интернатов Волгоградской области и специализированных учреждений.
В частности, компания снабжала клозапином федеральное казенное учреждение «Волгоградская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава РФ. Сумма заключенного с «Просторами здоровья» контракта составляла 13,1 миллиона рублей. Кроме того, компания обеспечивала этим же препаратом Урюпинский ПНИ (на 2,3 миллиона рублей), Котовский ПНИ – на 1,7 миллиона рублей, Волжский ПНИ – на 1,1 млн, а также волгоградский ПНИ – на 3,1 млн.
Всего за последние несколько лет «Просторы здоровья» заключили с органами власти регионов России, а также с учреждениями здравоохранения и социальной защиты более полутора тысячи контрактов.
ООО «МФК «Арфа» также становилось победителем в закупках лекарств для волгоградских больниц. Так, например, в 2023 году компания обеспечила областной клинический перинатальный центр №1 севофлураном на 19,7 миллиона рублей. А в прошлом году Волгоградский областной клинический онкодиспансер закупил у поставщика гепарин натрия на 33,2 миллиона.
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