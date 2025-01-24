Спорт

«Цены остались теми же»: стартовала продажа билетов на первый матч «Ротора» в 2025 году

Спорт 24.01.2025 21:30
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24.01.2025 21:30


Сегодня, 24 января, официально открылась продажа билетов на первый домашний матч «Ротора» в 2025 году против «Урала» из Екатеринбурга. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых, игра 22-го тура Первой лиги состоится 3 марта на «Волгоград Арене». Начало встречи в 19-30 ч.
Приобрести билеты на игру можно на сайте «Ротора» и на портале kassir.ru. По сравнению с началом сезона цены на сайте оператора не изменились. Самые дешевые билеты доступны на данный момент по 100 рублей на секторы B и D. На сектор C можно попасть за 300 рублей. Придется потратиться болельщикам, чтобы посмотреть футбол на секторах А102, А103 и А105 (400 рублей). Самые дорогие билеты можно приобрести на сектор А104 (500 рублей).
Отметим, матч «Ротор»-«Урал» пройдет в понедельник. Несмотря на рабочий день, можно ожидать большое количество зрителей на стадионе в этот вечер, так как преданные поклонники волгоградского клуба за зимнюю паузу, наверняка, успели соскучиться по играм своей любимой команды на домашней арене.  
Напомним, «Ротор» сейчас занимает седьмое место с 30-ю очками в турнирной таблице. «Урал» идет на третьей позиции, заработав 37 очков. Коллектив из Екатеринбурга считается одним из главных претендентов на выход в РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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