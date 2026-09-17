Чемпионат по «тихой охоте» пройдет в Волгоградской области 3 октября





В хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области 3 октября пройдет XVI областной чемпионат по сбору грибов. Как сообщили в облкомприроды, в программу, помимо самого состязания по сбору грибов, включены практикум по определению грибов и мастер-класс по бережному сбору. За найденные во время состязания ядовитые и краснокнижные грибы будут начисляться штрафные баллы.

Заявки на участие в очном формате принимаются до 28 сентября на электронную почту park-2003@mail.ru с пометкой «Грибной охотник 2026». К участию приглашаются жители региона старше 18 лет, а также дети с 14 лет в сопровождении взрослого. Соревнования пройдут в двух номинациях: командное первенство (команды из четырех человек) и личное первенство. Победители определяются по наибольшему суммарному весу съедобных грибов, на сбор отводится три часа.

В этом году в конкурсе предусмотрен заочный формат - конкурс видеороликов «Моя тихая охота». Работы принимаются с 3 по 25 октября, а сам конкурс продлится до 30 октября. Участники от 14 лет в двух возрастных категориях должны рассказать историю о поиске и сборе грибов, а также продемонстрировать самый крупный найденный экземпляр с измерением диаметра шляпки.

Напомним, в 2025 году очный формат грибного чемпионата в Волгоградской области пришлось отменить. Причиной стала осенняя засуха и отсутствие грибов. В этом году ситуация кардинально другая. Жители сообщают о хорошем урожае даров леса.

Фото облкомприроды



