



Волгоградские медики вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в номинациях «Лучший неонатолог», «Лучший руководитель медицинской организации», «Лучший сельский врач» и «Лучший инфекционист».



Региональный комитет здравоохранения объявил победителей конкурса. Ирина Карижская, врач Волгоградской областной детской клинической больницы, заняла первое место в номинации «Лучший неонатолог». Первое место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» досталось Галине Ветютневой, главврачу Серафимовичской ЦРБ. Инна Ястребова, врач-педиатр Среднеахтубинской ЦРБ, стала победителем в номинации «Лучший сельский врач». Ирина Скребец, также врач Волгоградской областной детской клинической больницы, взяла третье место в номинации «Лучший инфекционист».



Медики Волгоградской области получили возможность представлять регион на федеральном уровне благодаря успешным результатам регионального этапа конкурса. На федеральном этапе оценивались стаж и уровень квалификации участников, качество их практической деятельности, способность анализировать клинические случаи, а также отзывы пациентов, профессиональные достижения, участие в наставничестве и обмене опытом.