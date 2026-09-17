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Жители Анапы проснулись от землетрясения: толчки ощутили и под Новороссийском

Федеральные новости 17.09.2026 11:27
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17.09.2026 11:27


17 сентября жители Анапы и ближайших поселков ощутили подземные толчки. По сообщению жителей, в 6:20 утра в домах задрожали стены и зашаталась мебель, передает ИА «Живая Кубань».

По данным специалистов, очаг подземных толчков находился неподалеку от станицы Гостагаевской. Магнитуда составила 4 балла, глубина залегания очага – 10 километров.

Обошлось без разрушений и пострадавших. В краевом управлении МЧС заверили: в населенных пунктах ничего не разрушено, никто не пострадал. Городские службы работают в штатном режиме, вызовов от жителей не поступало.

По данным информагентства, отголоски землетрясения докатились и до станицы Варениковской, расположенной в 41 км от Новороссийска.

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