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Общество

Волгоградцы стали чаще забирать бездомных животных домой

Общество 17.09.2026 11:39
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17.09.2026 11:39


В 2026 году 156 собак, оказавшихся в пункте содержания бездомных животных, нашли дом и любящих хозяев. Такой радостной статистикой поделились  в МБУ «Северное». После стерилизации и вакцинации четвероногим счастливцам  не пришлось возвращаться на улицы и страдать от холода и голода. Они были переданы волгоградцам по заключенным договорам, предусматривающим ответственность новых владельцев за животных.


Сотрудники пункта содержания бездомных животных уже не первый год ведут работу по поиску хозяев питомцам, пропагандируя ответственное отношение к животным. Большую помощь в этом оказывают муниципальному приюту волонтеры. Поэтому каждый «усыновленный» питомец – это большая радость и высокая оценка деятельности учреждения. К слову, в прошлом году волгоградцы забрали из приюта 125 собак. А за неполный 2026 год это количество уже превысило прошлогодний показатель. 


В МБУ «Северное» напоминают, что и другие волгоградцы могут выбрать себе верного друга из шумной и разношерстной семьи четвероногих обитателей. В пункте содержания бездомных животных есть и немало щенков, которые попадают сюда в основном со своими мамами. После окончания кормления материнским молоком малышей отселяют в так называемые «ясли», где они остаются до того момента, когда после стерилизации их выпускают на малолюдные территории. Но, если им повезет найти настоящий дом и добрых хозяев, то эти животные могут избежать печальной участи выживания в недружелюбной среде. 


При этом число постояльцев, которых муниципальный приют принял на пожизненное содержание, продолжает увеличиваться. В настоящее время здесь содержатся уже 14 собак, которых нельзя возвращать на улицы города из-за проявлений  ими немотивированной агрессии. К слову, от некоторых отказались безответственные хозяева, которые не рассчитали своих сил, выбрав сложные для воспитания породы. Но и к таким питомцам можно найти подход. Ведь зачастую агрессия появляется у животных от недостатка любви. Кстати, для этой категории постояльцев МБУ «Северное» закупило недавно партию влажного корма для сбалансированного рациона питания, и в ближайшее время  ожидаются поставки заказанной еды. 


Напомним, как сообщало V102.ru, в этом году процедуру ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания – в муниципальном учреждении прошли уже около 1200 бездомных животных. Всего в этом году в МБУ примут 2000 бездомышей. 


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