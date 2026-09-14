Подарок городу и тренеру: «Ротор» разгромил «Енисей» 4:0





13 сентября Волгоград праздновал День города. В этот радостный день тысячи горожан пришли на стадион поддержать любимую команду: в матче 11‑го тура Первой лиги волгоградский «Ротор» принимал красноярский «Енисей», и болельщики получили настоящий футбольный праздник.









В волгоградской команде, по сравнению с кубковым матчем, произошли замены. Дмитрий Парфёнов в стартовом составе выпустил новобранца команды Ираклия Манелова, в ворота вернулся Никита Чагров. Вместо дисквалифицированного Александра Трошечкина наставник «сине‑голубых» выпустил Павла Горелова.





В первом тайме инициатива полностью принадлежала волгоградцам. Уже на 8‑й минуте Эмерсон мог открыть счёт, однако голкипер «Енисея» Михаил Опарин спас свою команду. Через пару минут Илья Родионов отобрал мяч у защитника и пулей пролетел по левому флангу, но его удар пришёлся в сетку с внешней стороны.









«Ротор» буквально не давал сопернику поднять голову, и на 14‑й минуте Абу‑Саид Эльдарушев после передачи от Павла Горелова открыл счёт – 1:0.









Хозяева продолжали искать удачу у чужих ворот и на 26‑й минуте были вознаграждены за старания: изящную комбинацию дальним ударом завершил волгоградский защитник Николай Покидышев – 2:0. Остаток первого тайма команды провели в обоюдных атаках, но больше отличиться не смогли.









В самом начале второй половины встречи «Ротор» сделал счёт крупным. Волгоградцы получили право на штрафной удар, и Артём Симонян с угла штрафной площадки закрутил «сферу» в ближний угол – мяч пролетел мимо стенки и вратаря – 3:0.









Вскоре красноярцы могли сократить отставание. На 54‑й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев, но вратарь «Ротора» Никита Чагров сыграл по мячу и отразил удар Луки Ратковича.









Волгоградцы продолжали контролировать ход матча, а на 77‑й минуте гости заработали удаление: только вышедший на замену Александр Ломакин ударил по лицу Михаилу Умникову и был отправлен в раздевалку. Михаила Умникова заменил Тимур Аюпов.









Этот эпизод не прошёл даром для гостей: «Ротор» наказал соперника за грубость четвёртым голом. На 84‑й минуте Артём Симонян навесил в штрафную, а Александр Хубулов головой переправил мяч в ворота – 4:0.









Матч завершился разгромной победой «Ротора». Для болельщиков эта игра стала отличным подарком ко Дню города, а для Дмитрия Парфёнова – ещё и личным: 11 сентября у наставника «сине‑голубых» был день рождения, и яркая победа 4:0 стала для него лучшим поздравлением.









Дмитрий Парфёнов прокомментировал успех своей команды:









– Поздравляю всех с победой и с Днём города. Все соскучились по победам, нам очень важно было выиграть. «Енисей» – это одна из команд, которая неплохо контролирует мяч. Поэтому мы максимально постарались не дать сыграть сопернику. По качеству команда и в прошлых матчах хорошо играла, просто, когда нет результата, ситуацию можно интерпретировать по-разному. Особенно если человек не смотрел игру, а прочитал где-то недоброжелательную информацию – мнение об игре сразу становится очень негативным. Но если разбираться глубже, то даже в матчах, где мы не набирали очки, по созданным моментам, отборам, перехватам и прессингу на чужой половине поля мы были на первом месте. По доставкам мяча в штрафную мы делим первое-второе место. Работа ведётся. Есть цифры, есть показатели. Вопрос сейчас в результате. Но давайте терпеть все вместе и поддерживать команду. Поддержка для команды очень важна.





«Ротор» (Волгоград) – «Енисей» (Красноярск) – 4:0 (2:0).

13 сентября. Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 15043. Количество зрителей в гостевом секторе: 5.

Судьи: Данила Цурков (Москва), Никита Воропаев (Калининград), Евгений Синянский (Ярославль).

«Ротор»: Чагров, Клещенко, Эммерсон, Покидышев, Хитяев, Умников (Аюпов, 79), Симонян (С. Алиев, 85), Эльдарушев (Хубулов, 73), Манелов (Ревазов, 73), Горелов, Родионов (Юдинцев, 73).

«Енисей»: Опарин, Шершов (А. Алиев, 58), Богатырев, Чуканов, Масловский, Батырев, Канаплин, Иванов (Ломакин, 67), Мазурин (Окладников, 67), Надольский (Печура, 71), Раткович (Тлехугов, 67).

Голы: Эльдарушев, 14 (1:0). Покидышев, 26 (2:0). Симонян, 47 (3:0). Хубулов, 84 (4:0).

Незабитый пенальти: Раткович, 54 (вратарь).

Предупреждены: Эльдарушев, 8 (несогласие с арбитром). Умников, 19 (грубая игра). Симонян, 20 (неспортивное поведение). Эммерсон, 55 (грубая игра). Манелов, 62 (срыв перспективной атаки). Ревазов, 75 (грубая игра). – Шершов, 35 (срыв перспективной атаки). Батырев, 46 (срыв перспективной атаки).

Удалён: Ломакин, 77 (серьёзное нарушение правил игры).





Волгоградский клуб набрал 14 очков и занимает 8‑е место в таблице. «Енисей» с 10 очками остаётся на 14‑й строчке. Следующий матч «Ротор» проведёт 17 сентября в Иваново: в 17:00 сине‑голубые сразятся с «Текстильщиком». Это будет последний матч перед длительным перерывом, связанным со сборами национальных и молодёжных команд.





Александр Веселовский

























































Фото Геннадия Гуляева