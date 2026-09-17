Минобороны: ВС РФ ударили по заводам и инфраструктуре Украины





В ночь на 17 сентября российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

Под удары попали предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетическая и транспортная инфраструктура. В ведомстве уточнили, что поражённые цели находятся в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Кроме того, по данным министерства, атакованы морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.