



О постепенной стабилизации ситуации с бензином сообщили сегодня, 17 сентября, власти Волгоградской области. По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, этого удалось добиться за счет увеличения объема поставок автомобильного топлива.

Напомним, накануне корреспонденты ИА «Высота 102» объехали ряд АЗС в нескольких районах Волгограда и обратили внимание, что очереди на заправки стали короче по сравнению, например, с прошлой неделей. Соответственно, сократилось и время ожидания в них. Однако неприятным сюрпризом стал АИ-95 по 137 рублей за литр на АЗС одного из операторов.

При этом в регионе продолжают расти цены на основные марки бензина и дизель, заметнее всего – на АИ-92. Хотя, по данным Росстата, в регионе стоимость автомобильного топлива является одной из самых низких в ЮФО.

Сообщалось также, что с 16 сентября в Волгограде временно перестали обслуживаться топливные карты «Вездеход» на АЗС «Лукойл» и Teboil.



