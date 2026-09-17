В Волгоградской области в обязательном порядке получить лицензию на продажу сигарет и вейпов должны будут более 4 тысяч торговых точек. Сам процесс лицензирования стартует с 1 октября текущего года, сообщили в Торгово-промышленной палате Волгоградской области, где состоялось расширенное заседание по этому вопросу.

Специалисты призвали участников рынка не откладывать этот вопрос, так как с 1 марта 2027 года, когда закончится так называемый переходный период, продажа такой продукции без лицензии будет запрещена. Нарушителям грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Лицензирование табачной продукции направлено на снижение оборота нелегальных сигарет и вейпов. Так, к примеру, в Волгоградской области во втором квартале текущего года незаконный оборот только одних сигарет составил порядка 14,7%.

Фото из архива V102.RU