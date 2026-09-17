

До 1 октября федеральные льготники Волгоградской области могут изменить способ получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом напомнили в отделении Соцфонда по Волгоградской области.

При выборе натуральной формы получения набора социальных услуг льготнику предоставляются бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на лечение в санаториях и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент пакета сегодня составляет 1 825,25 руб. в месяц.

Для изменения способа получения соцуслуг необходимо до 1 октября 2026 года подать соответствующее заявление. Сделать это можно на портале госуслуг, в офисах МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Волгоградской области. Заявление начнет действовать с 1 января 2027 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Если льготник желает сохранить существующую форму получения льгот, заявление подавать не нужно.

В этом году начали действовать поправки, касающиеся ветеранов боевых действий с инвалидностью. Если соответствующее заявление они подадут в течение трех месяцев с даты увольнения со службы, набор соцуслуг будет назначен не со следующего года, как это происходит по общим правилам, а со следующего месяца.

Справка. В настоящее время 62 663 федеральных льготника в Волгоградской области частично или полностью получают набор социальных услуг в натуральной форме, 171 785 человек – в денежном эквиваленте. К числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, граждане с инвалидностью всех групп, в том числе дети, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, другие категории льготников.



