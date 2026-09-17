В Волгограде завершили гидравлические испытания теплосетей

Специалисты ресурсоснабжающей организации завершили гидравлические испытания теплосетей в Волгограде перед отопительным сезоном. Более 800 км труб были проверены на прочность дважды, сообщили в компании «Концессии теплоснабжения».

В ходе испытаний было выявлено около 2,5 тысячи повреждений, в том числе на ветхих участках теплосетей. Они были заменены для обеспечения безаварийной работы в отопительный сезон. Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Волгограде было заменено свыше 20 км теплосетей. Наиболее крупные участки сетей меняли на улицах Удмуртской в Красноармейском районе, Зеленодольской – в Тракторозаводском, Профсоюзной – в Ворошиловском, Землячки – в Дзержинском, Советской и Глазкова – в Центральных районах Волгограда.

В Краснооктябрьском районе по улице Алехина завершаются работы по подключению нового теплопровода диаметром 700 мм. Затем этот участок сети проверят повышенным давлением на герметичность.

В компании напомнили, что гидравлические испытания проводят во время плановых остановок котельных. Остывший теплоноситель подают под высоким давлением, что позволяет выявить изношенные участки. Кроме того, течи выявляют и акустическим способом, с помощью датчиков, улавливающих колебания. Такие технологии заметно сокращает количество разрытий для поиска повреждений.

В Волгограде отопительный сезон в последние годы стартует поэтапно - с началом понижения температуры наружного воздуха. Раньше тепло городу начинали подавать только после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура не превышала 8 градусов по Цельсию.

Фото пресс-службы «Концессии теплоснабжения»