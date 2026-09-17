Депутаты областной думы инициировали внеплановую проверку расходов на капитальный ремонт здания и вспомогательного помещения Волгоградского театра юного зрителя, а также на его оснащение. Соответствующий проект размещен на сайте регпарламента. Депутаты планируют на ближайшем заседании включить этот пункт в перечень поручений, выданных ранее аудиторам. В рамках проверки будет проведена проверка расходов на обозначенные цели за 2022-2025 и истекший период 2026 года.

Напомним, капитальный ремонт ТЮЗа начался в 2022 году. Контракт был подписан с ООО «Волгтрансстрой». Изначально на реконструкцию учреждения культуры было выделено 357 миллионов рублей, однако затем стоимость контракта выросла до 540 миллионов. Кроме того, в течение последних нескольких лет еще около трети миллиарда рублей было потрачено на оснащение культурного учреждения – на звуковое, световое и мультимедийное оборудование, мебель, оформление сцены, закупку прожекторов, благоустройство близлежащей территории.

Однако в июле этого года ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Волгтрансстрой» расторгли контракт. О причинах такого решения официально не сообщалось. Как следует из опубликованных на сайте госзаказов документов, подрядчик на тот момент выполнил работы на 460 миллионов рублей.



Как ранее сообщалось, в августе в Волгограде был отправлен в отставку замгубернатора Юрий Седов, курировавший строительный блок. Причиной стал срыв капремонта важных социальных объектов в регионе.