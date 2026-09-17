На юге Волгограда конечную четырех автобусов перенесли к электричке





В сентябре вносятся изменения в режим работы четырех маршрутов Волгоградской области, которые связывают Красноармейский район Волгограда с пригородом. По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, корректировки коснутся переноса конечной остановки автобусов № 115, 116Д, 117, 122.

Так, уже со вчерашнего дня, 16 сентября, посадка и высадка пассажиров автобусов №115 «Волгоград-р.п.Светлый Яр» и № 116д «Волгоград-дачи Райгород» вместо остановки «Кинотеатр «Юбилейный» производится на транспортно-пересадочном узле «Южный», расположенном вблизи станции пригородных поездов «Заканальная».

Такие же изменения начнут действовать с 19 сентября и для автобусов №117 «Волгоград-с.Цаца» и № 122 «Волгоград-п.Луговой».

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, с 12 сентября в Красноармейском районе Волгограда конечные остановки автобус №2 и №77 были также перенесены к ТПУ «Южный», где можно будет совершать пересадки с одного вида транспорта на другой. Здесь завершается обустройство перехватывающей парковки и стоянки на 40 автобусов.