



В Волгограде состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с научным сообществом в сфере искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, обсуждались вопросы применения современных технологий в социально-экономическом развитии региона, системе образования и на рынке труда, включая подготовку кадров по новым профессиям.

В мероприятии участвовали ведущие российские учёные в области создания и практического применения ИИ — профессора и научные сотрудники ключевых вузов страны, исследовательских центров, Российской академии наук и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Волгоградская область активно внедряет технологии искусственного интеллекта: работает в рамках региональной стратегии цифровой трансформации, участвует в формировании Национального плана внедрения ИИ, взаимодействует с Президентской комиссией, комиссией Госсовета, Правительственным центром развития искусственного интеллекта, РАН и передовыми компаниями.

Совместно с ведущими центрами цифровой трансформации в регионе создаются опорные площадки цифровизации – открытый в 2024 году IT-хаб разметчиков, Школа 21, а также недавно открытый технопарк «Сталинград» – филиал «Сколково». К сотрудничеству привлекаются волгоградские предприятия, многие из которых инвестируют в отечественные разработки в сфере ИИ.

Важную роль играют вузы региона, готовящие кадры по всем направлениям экономики. В эти дни в Волгограде проходит вторая молодёжная научно-техническая школа AI:ID «Искусственный интеллект: индустриальные решения» с участием студентов профильных специальностей. Среди приглашённых экспертов – участники сегодняшней встречи с губернатором.

Фото: администрация Волгоградской области