Под Волгоградом безопасность Волжской ГЭС усилят за 165,6 млн рублей





В Волгоградской области региональные власти готовятся к началу нового этапа обновления мостового перехода Волжской ГЭС. Специалисты планируют развернуть здесь новую цифровую систему безопасности. Накануне было объявлено о поиске подрядной организации, готовой разработать и реализовать проект.

Согласно размещённым документам, здесь запланирована установка 207 камер уличного наблюдения, 56 высокочувствительных датчиков движения, 54 рупорных громкоговорителя, 6 охранных извещателей, 5 медиасерверов, 2 пульта управления системой и оборудовано такое же количество удалённых рабочих мест.

Отдельно проектом предусмотрено возведение единого пункта управления, реконструкция КПП на входных группах и установка здесь же арочных металлоискателей. Для ручного досмотра будут закуплены металлоискатели, высокотехнологичные детекторы взрывчатых веществ, а также несколько комплектов радиостанций.

Отметим, на эти цели из бюджета региона выделено 165,6 млн рублей. Подрядчик должен быть отобран в начале октября. Проектирование новой системы безопасности должно завершиться в предельно сжатые сроки – до конца февраля 2027 года. На её внедрение организации будет отведён период до 10 ноября 2027 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»