Россиянин отбыл арест за погром на АЗС без топлива





Житель Саратовской области дважды за неделю стал фигурантом административных дел из-за своего необузданного нрава. Как сообщает ИА «СарИнформ» , мужчина устроил погром на автозаправке, а затем – в отделе полиции.

По данным СМИ, первый инцидент произошёл в ночь на 3 августа на АЗС «Роснефть» в Красноармейске. Около полуночи мужчина, не стесняясь в выражениях, устроил дебош: громко ругался матом, опрокинул мусорный бак и разбросал сигнальные конусы. В суде нарушитель не стал отрицать вины и объяснил свою агрессию «отсутствием отпуска бензина». Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил трое суток ареста.

Однако уже 8 августа тот же дебошир вновь оказался на скамье подсудимых по той же статье. На этот раз он отличился в местном отделе МВД, где снова матерился и разбил стеклянную входную дверь. За повторное хулиганство суд приговорил его уже к 12 суткам ареста.