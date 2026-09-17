



За январь – август 2026 года выдача рыночной ипотеки в России заметно выросла. По данным ВТБ, за восемь месяцев банк провел более 22 тыс. сделок по рыночным программам на сумму свыше 80 млрд рублей – в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной спрос пришелся на вторичное жилье: на него приходится около 85% от числа таких сделок.

Фундаментом спроса выступает вторичное жилье в классическом понимании – когда недвижимость приобретается у физического лица. Однако заемщики всё чаще присматриваются и к объектам от застройщиков (новостройкам, уже введённым в эксплуатацию). Хотя доля таких объектов невысокая (6%), они показывают самые высокие темпы прироста в структуре рыночной ипотеки.

Отдельно стоит выделить сегмент новостроек: число сделок на рыночных условиях здесь выросло в 6,4 раза в годовом выражении – против 4,9 раза на вторичном рынке. Таким образом, спрос на новостройки в структуре рыночной ипотеки растёт на треть быстрее.

– Сейчас мы наблюдаем своего рода «период разумных кредитов»: люди не просто выходят на сделку по рыночной ипотеке, а просчитывают стратегию – берут объект и платёж в комфортном бюджете и заранее закладывают возможность рефинансирования. Ожидаем, что в следующем году тренд на восстановление доли рыночных программ продолжится, – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Банк прогнозирует сохранение устойчивого спроса на рыночную ипотеку. По оценкам аналитиков, по итогам нынешнего года выдачи рыночной ипотеки в целом по рынку приблизятся к 2,4 трлн рублей. Это в 2,5 раза превысит объемы 2025 года и на 17% – объёмы выдач по госпрограммам.