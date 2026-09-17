



В Волжском Волгоградской области Госавтоинспекция по горячим следам вычислила водителя, устроившего ночной дрифт по улицам города. Мужчина, выписывая опасные пируэты на «Ладе», грубо нарушал правила дорожного движения и мешал спать жителям 38-го микрорайона. Инцидент произошёл на ул. Карбышева. Очевидцы засняли происходящее на видео, которое 16 сентября было опубликовано в социальных сетях.







- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была установлена. Им оказался 18-летний житель рабочего поселка Средняя Ахтуба. В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлены административные материалы по фактам нарушений, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, молодой человек признал свою вину и по итогу беседы с инспекторами ГАИ принёс свои извинения за доставленные неудобства и пообещал впредь строго соблюдать правила дорожного движения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области