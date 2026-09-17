Матерям-героиням с 2027 года начнут выплачивать по 1 млн рублей





С 1 января 2027 года россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», начнут получать единовременную выплату в 1 миллион рублей через Социальный фонд России. Соответствующий проект постановления, как сообщили в ТАСС, был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, размер поощрения зависит от награды: кавалеры ордена «Родительская слава» получат 500 тысяч рублей, награждённые медалью ордена – 200 тысяч рублей, а при присвоении звания «Мать-героиня» выплата составит 1 миллион рублей.

Уполномоченный орган региона в течение 10 рабочих дней с момента опубликования указа о награждении обязан уведомить получателя о причитающейся выплате и порядке её получения, после чего сведения направляются в Социальный фонд России.





Инфограмфика: ТАСС