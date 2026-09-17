



С 1 сентября 2026 года в Волгоградской области начал действовать региональный закон, обязывающий крупных работодателей резервировать рабочие места для вернувшихся с фронта военнослужащих и отдельных категорий членов их семей. Документ был принят областной думой ещё в мае по инициативе губернатора Андрея Бочарова во исполнение рекомендаций Президента России Владимира Путина.

Согласно новым правилам, все юридические лица, зарегистрированные в регионе со штатной численностью более ста человек, обязаны выделять не менее одного процента рабочих мест для трудоустройства официально признанных безработными участников СВО и отдельных категорий их близких. Расчёт квоты компании должны производить ежеквартально.

По оценкам специалистов, благодаря новому регулированию в регионе может появиться около двух тысяч дополнительных вакансий для защитников Отечества.

Значимость этой меры подтверждают данные статистики: в прошлом году в службу занятости обратились 152 человека из указанных категорий, и 74 из них удалось подобрать подходящую работу. Однако этот показатель оказался на 20 процентов ниже общего уровня трудоустройства жителей региона, искавших работу.

Председатель комитета Волгоградской областной думы по промышленной политике Владимир Ефимов отметил, что квотирование – это практический инструмент, дающий защитникам и их семьям реальную возможность интегрироваться в экономику региона. По его словам, речь идёт не столько о гарантированных местах, сколько о создании условий, чтобы каждый участник СВО мог найти дело по душе и чувствовал заботу со стороны власти и общества.

Отметим, что аналогичные нормативные акты уже действуют в Санкт-Петербурге, Самарской и Вологодской областях. В Волгоградской области реализуется более 50 видов социальной помощи военнослужащим и их близким. Кроме того, в рамках президентской программы «Время героев» запущен кадровый проект «Сталинградский призыв», направленный на привлечение ветеранов боевых действий на руководящие должности в органы власти и муниципалитеты.